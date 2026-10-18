Инцидент на Днестре: Молдова передала Украине пограничников, преследовавших беглеца

Украинский пограничник / © Госпогранслужба Украины

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Двух украинских пограничников, которые 15 октября пересекли границу с Молдовой во время преследования гражданина Украины на реке Днестр, передали украинской стороне. Решение было принято на основании двустороннего соглашения о реадмиссии. В то же время украинец, которого пытались задержать, остается в больнице на территории Молдовы с сотрясением мозга.

Об этом сообщают молдавские телеканалы Teleradio-Moldova и TVR Moldova.

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По информации Teleradio-Moldova, решение о передаче двух украинских пограничников было принято после того, как прокуратура отказалась применять к ним меры пресечения. При этом предусмотрено, что они могут быть вызваны на допросы в рамках дальнейшего расследования.

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Источники издания в Пограничной полиции Молдовы подтвердили, что оба мужчины имели при себе оружие. Все изъятое имущество, в том числе моторная лодка, остается арестованным в рамках уголовного дела.

Ранее в открытых источниках появлялась информация о том, что задержанные якобы являются сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Однако, согласно подтвержденным данным, они несли службу в пограничном наряде и имели при себе штатное оружие.

Молдавская прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Teleradio-Moldova также обратилось в Генеральную прокуратуру за дополнительной информацией по делу, однако на момент публикации ответа не получило.

В комментарии изданию «Суспільне» спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил возвращение в Украину задержанных в Молдове пограничников.

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«По результатам рассмотрения ситуации, произошедшей 15 октября, и обмена информацией между сторонами, украинские пограничники были возвращены на территорию Украины», — отметил он.

Беглец остается в больнице с сотрясением мозга

Гражданин Украины, за которым преследовали на Днестре, находится в Сороцкой районной больнице Молдовы. По данным TVR Moldova, 49-летнего киевлянина госпитализировали в травматологическое отделение с сотрясением мозга.

Врач-травматолог Дорин Жамба сообщил, что мужчина поступил в медицинское учреждение в сознании, но жаловался на головную боль и головокружение, а также у него наблюдался общий тремор.

По словам врача, пациент утверждал, что его несколько раз ударили по голове, вероятно, веслом. Врач отметил, что состояние украинца стабильное, а общее самочувствие удовлетворительное. В то же время мужчине предстояло оставаться в больнице ещё несколько дней для продолжения лечения.

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Что произошло на Днестре

Инцидент произошел 15 октября вблизи села Голошница Сороцкого района Молдовы. По информации молдавских СМИ, двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу во время операции по задержанию гражданина Украины, который пытался переплыть Днестр.

По словам самого мужчины и свидетельствам очевидцев, во время переправы за ним следовала лодка с двумя пограничниками. Украинец утверждал, что они пытались его ударить, а лодку направляли так, чтобы он мог попасть под винт. Несколько местных жителей с молдавского берега вмешались и вытащили мужчину из воды.

Представительница отдела стратегических коммуникаций Генерального инспектората пограничной полиции Молдовы Татьяна Жосан подтвердила телеканалу TVR Moldova, что двое украинских пограничников пересекли границу в ходе операции. По прибытии патруля их доставили в сектор пограничной полиции Косеуц, где в отношении них были применены предусмотренные законом процедуры.

В то же время пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что лодка оказалась на молдавском берегу из-за течения, низкого уровня воды и неисправности двигателя.

Напомним, ранее в Молдове разразился скандал с участием украинских туристок. По их словам, владелица отеля оскорбляла девушек, пнула чемодан одной из них и выразила поддержку Путину.

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