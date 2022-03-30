В Ізраїлі терорист розстрілював людей посеред міста: відео

Його жертвами стали п’ятеро осіб.

Увечері у вівторок, 29 березня, озброєний автоматичною зброєю чоловік відкрив вогонь на вулиці багатолюдного міста Бней-Брак на схід від Тель-Авіва. Він методично убивав пішоходів та водіїв, після чого влаштував перестрілку із поліцейськими, під час якої загинув. Його жертвами стали п’ятеро осіб.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

На аматорських відеозаписах, які з’явилися в соцмережі, видно, як стрілець у чорній сорочці, озброєний автоматом, зупиняє автомобіль, що рухається, і стріляє у водія. На інших кадрах видно, як він женеться за велосипедистом, але його зброю заклинило, коли він намагався вистрілити.

#Israel: (NSFW) The attacker from the terrorist attack in Tel Aviv, apparently carrying an AR-15 pattern rifle. Given recent events and style, quite possibly ISIS-related. pic.twitter.com/KTHYBnbTOS — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) March 29, 2022

Четверо жертв терориста загинули на місці події, двоє з них були іноземними громадянами. П’ятий постраждалий — 32-річний поліцейський Амір Хурі — помер у лікарні, куди його доставили після перестрілки з нападником.

Graphic video shows the moment of the attack in Bnei Brak. The gunman can be seen shooting at a man riding a bicycle. https://t.co/LVFuCBrF5D pic.twitter.com/GCwBcgQ8Zx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 29, 2022

Співробітники безпеки стверджують, що терористом був 26-річний палестинець з міста Ябад на Західному березі Йордану, який нелегально перебував в Ізраїлі.

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За даними поліції, терорист прибув до міста на автомобілі, вийшов і почав відкривати вогонь з автоматичної гвинтівки. Він убив трьох людей на одному місці, а потім пробіг кілька сотень метрів і вбив ще двох, у тому числі поліцейського.

Цей напад став третім смертельним терактом в Ізраїлі за останніх вісім днів.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В'ячеслава Маклагіна, який брав участь в "операціях" росіян у Сирії.

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