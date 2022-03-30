У Франківській громаді вилучатимуть необроблені сільгоспземлі для потреб військових

У Франківській громаді вилучатимуть необроблені сільгоспземлі для потреб військових

Мер міста наголосив, що під час війни дуже важливо максимально обробити кожен клаптик землі, адже країні необхідний запас продуктів.

В Івано-Франківській громаді необроблені сільськогосподарські землі вилучатимуть для забезпечення продовольчих потреб військових.

Про це розповів міський голова Руслан Марцінків.

"Всі сільськогосподарські землі повинні бути оброблені. Будемо складати акти. Хто не обробив, будемо вилучати ділянки для потреб забезпечення ЗСУ", — сказав мер Франківська.

Він наголосив, що під час війни дуже важливо максимально обробити кожен клаптик землі, адже країні необхідний запас продуктів.

Раніше Сергій Кислиця в ООН порівняв Путіна зі Сталіним, адже обидва диктатори використовували продовольство, як зброю проти українців.

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