Україна почала експорт зерна до Європи залізницею

Морські порти України залишаються заблокованими через вторгнення Росії.
Україна почала експортувати зерно до Європи залізницею, оскільки морські порти залишаються заблокованими через вторгнення Росії.
Про це свідчать дані аграрного агентства АПК-Інформ, пише Reuters.
Трейдери здійснили перші успішні поставки поїздом української кукурудзи через західний сухопутний кордон до Європи.
Потягами з України до Європи можна експортувати до 600 000 тонн зерна на місяць, заявили українські транспортні органи.
Водночас, труднощі з логістикою зберігаються, а пропозиція все ще переважає попит.
Раніше “Укрзалізниця” заявила про готовність терміново організувати доставку сільськогосподарської продукції залізничним транспортом до кордонів з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Традиційно майже весь об’єм українського зерна поставляється на експорт з чорноморських портів. Щомісячний експорт зернових до війни перевищував 5 млн тонн.
Раніше стало відомо, що європейські держави працюватимуть над створенням платформи для спільної закупівлі газу. Українські ПСГ готові прийняти стратегічний запас європейського газу.
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