Украина начала экспорт зерна в Европу по железной дороге

Морские порты Украины остаются заблокированными из-за вторжения России.
Украина начала экспортировать зерно в Европу по железной дороге, поскольку морские порты остаются заблокированными из-за вторжения России.
Об этом свидетельствуют данные аграрного агентства АПК-Информ, пишет Reuters.
Трейдеры осуществили первые успешные поставки поездом украинской кукурузы через западную сухопутную границу в Европу.
На поездах из Украины в Европу можно экспортировать до 600 000 тонн зерна в месяц, заявили украинские транспортные органы.
В то же время трудности с логистикой сохраняются, а предложение все еще превалирует спрос.
Ранее "Укрзалізниця" заявила о готовности срочно организовать доставку сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом в границы с Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. Традиционно почти весь объем украинского зерна поставляется на экспорт из черноморских портов. Ежемесячный экспорт зерновых до войны превышал 5 млн. тонн.
Ранее стало известно, что европейские государства будут работать над созданием платформы для совместной закупки газа. Украинские ПХГ готовы принять стратегический запас европейского газа.
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