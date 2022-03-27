Арестович предупредил украинцев, что ближайшие неделя-две будут неравномерными: что это значит

Арестович предупредил украинцев, что ближайшие неделя-две будут неравномерными: что это значит

По словам политика, к этому нужно эмоционально, организационно и сознательно готовиться.

Ближайшие неделя-две будут неравномерными.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время брифинга о ситуации с российским вторжением 27 марта.

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 27 марта

"Будут поступать как сообщения о том, что мы побеждаем, контратакуем и контрнаступаем на некоторых участках и освобождаем свою землю от противника. А во-вторых, будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на востоке, ситуация далеко не простая", – отметил он.

По словам политика, к этому нужно эмоционально, организационно и сознательно готовиться.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что противник после официального сообщения министерства обороны РФ о переносе усилий на Восток Украины сейчас прибегает к двум главным задачам.

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