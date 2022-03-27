"Мы – европейская армия": Арестович призвал не издеваться над российскими пленными

Издевательство над пленными РФ не имеет амнистии и срока давности.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович еще раз призвал как военных, так и гражданских не издеваться над российскими пленными, потому что это считается военным преступлением.
Об этом он рассказал во время брифинга по ситуации с российским вторжением 27 марта.
Он заметил, что издевательства над пленными, согласно международному праву, нет амнистии и нет срока давности.
"Я хотел бы еще раз напомнить осьм наших военных, гражданских и сил обороны, что издевательство над пленными является военным преступлением, согласно международному праву, нет амнистии и нет срока давности. Напоминаю всем, что мы — европейская армия европейской страны. С пленными обращаемся согласно Женевской конвенции, какие бы у вас ни были личные эмоциональные мотивы", — подчеркнул Арестович.
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