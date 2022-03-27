Арестович рассказал о двух основных задачах противника

Противник может усилить наступление на юге Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что противник после официального уведомления министерства обороны РФ о переносе усилий на Восток Украины сейчас прибегает к двум главным задачам.

Об этом он заявил в своем видеообращении 27 марта.

"Первое – окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге. Потому что эти вопросы связаны между собой. Если упадет оборона противника на юге, то положение вокруг Мариуполя сильно ухудшится", — отметил он.

По его словам, оккупанты это понимают, они это официально заявили.

Он объяснил, что это будет означать два варианта.

"Первое: с одной стороны это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумщины, Харьковщины, что мы избавимся здесь от врага, выбьем его отсюда. Во-вторых: это означает возможное потенциальное осложнение, или резкое усложнение обстановки вокруг Мариуполя и зоны ООС", — сказал Арестович.