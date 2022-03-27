Арестович розповів про два основні завдання противника

Противник може посилити наступ на півдні України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що противник після офіційного повідомлення міністерства оборони РФ про перенесення зусиль на Схід України зараз вдається до двох головних завдань.

Про це він заявив у своєму відеозверненні 27 березня.

"Перше – оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсона на півдні. Тому що ці питання пов'язані між собою. Якщо впаде оборона противника на півдні, то становище навколо Маріуполя сильно погіршиться", - зазначив він.

За його словами, окупанти це розуміють, вони це офіційно заявили.

Він пояснив, що це означатиме два варіанти.

"Перше: з одного боку це дає нам надію в районі Києва, Чернігова, Сумщини, Харківщини, що ми позбудемось тут ворога, виб’ємо його звідси. По-друге: це означає можливе потенційне ускладнення, або різке ускладнення обстановки довкола Маріуполя і зони ООС", - сказав Арестович.

