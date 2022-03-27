Арестович попередив українців, що найближчі тиждень-два будуть нерівномірними: що це означає

Арестович попередив українців, що найближчі тиждень-два будуть нерівномірними: що це означає

За словами політика, до цього потрібно емоційно, організаційно і свідомо бути готовими.

Найближчі тиждень-два будуть нерівномірними.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів під час брифінгу щодо ситуації з російським вторгненням 27 березня.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 27 березня

"Будуть надходити як повідомлення про те, що ми перемагаємо, контратакуємо і контрнаступаємо на деяких ділянках і звільнюємо свою землю від противника. А по-друге, буде надходити інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема на сході, ситуація далеко не проста", - зазначив він.

За словами політика, до цього потрібно емоційно, організаційно і свідомо бути готовими.

Також радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що противник після офіційного повідомлення міністерства оборони РФ про перенесення зусиль на Схід України зараз вдається до двох головних завдань.

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