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Путин уже терпит крах в Украине — Джонсон

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Путин уже терпит крах в Украине — Джонсон

Getty Images

Джонсон подчеркнул, что украинский народ проявил себя очень храбрым.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин уже терпит крах в Украине.

Об этом он 24 марта заявил у себя в Twitter.

"Украинский народ проявил себя чрезвычайно храбрым и упорным в защите своей Родины перед неспровоцированным наступлением", — написал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили ход боевых действий и оборонную помощь Украине.

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