Ночью — мороз, днем — до 13° тепла: прогноз погоды в Украине на пятницу, 25 марта

Ночью — мороз, днем — до 13° тепла: прогноз погоды в Украине на пятницу, 25 марта

Завтра ожидается небольшая облачность.

В пятницу, 25 марта, в Украине будет морозная погода ночью, плюсовая и сухая днем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране без осадков, лишь ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в восточных областях 4-9° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киеве 25 марта ночью местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщала, что в дневные часы пятницы подавляющая часть Украины будет принадлежать сухой погоде, только в Одесской области ожидается дождь. По ее прогнозу, в субботу в Украине будет снова тепло, а в воскресенье — похолодает и будет ветрено.

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