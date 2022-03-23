Зеленский и Джонсон обсудили оборонную помощь Украине

Стороны также обсудили ход войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ход боевых действий и оборонную помощь Украине.

Об этом президент Украины написал в Twitter.

"Поговорил по телефону с Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой в преддверии завтрашних важных встреч. Обсудили с британским Премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим", — сообщил Зеленский.

Had a phone conversation with @BorisJohnson. Завершённые свидетельства его содействия на одном из важных учебных заведений. Обоснованное путешествие по физике и защите практики в Украине. Мы будем win together. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 23, 2022

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Франции подчеркнул, что оккупанты не учитывают понятие военного преступления, и продолжают совершать зверства в Украине.

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