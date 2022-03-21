Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев - СМИ

В планах визита – переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев, цель которой показать поддержку Украины .

Об этом сообщает британское агентство Dailу Mail.

По данным издания, премьер-министр попросил чиновников изучить практичность и целесообразность поездки в столицу для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источники в Вайтголле сообщают, что Джонсон хочет выполнить свой план по помощи Украине в войне против России. Одноко его сотрудники службы безопасности якобы сильно нервничают из-за визита в Украину.

"Если отбросить соображения безопасности, которые очень значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего при личном визите, будет ли это просто демонстрация солидарности, и достаточно ли этой причины", – сообщили источники издания.

Читайте также: