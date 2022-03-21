Джонсон розглядає можливість термінової поїздки до Києва - ЗМІ

У планах візиту - переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розглядає можливість термінової поїздки д Києва, мета якої показати підтримку України .

Про це повідомляє британське агентство Dailу Mail.

За даними видання, прем'єр-міністр попросив чиновників вивчити практичність і доцільність поїздки до столиці України для переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерела в Вайтголлі повідомляють, що пан Джонсон хоче виконати свій план щодо допомоги Україні у війні проти Росії. Натомість його співробітники служби безпеки нібито сильно нервують через візит до України.

"Якщо відкинути міркування безпеки, які є дуже значними, питання полягає в тому, чи зможете ви добитися чогось більшого при особистому візиті, чи це буде просто демонстрація солідарності, і чи достатньо цієї причини", – повідомили джерела видання.

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