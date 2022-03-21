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Герцогиня Кейт знову висловила підтримку Україні

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Герцогиня Кейт знову висловила підтримку Україні

Герцогиня Кетрін / Getty Images

Кетрін разом із чоловіком Вільямом вирушила в тур. І в перший її вихід на публіку герцогиня знову одягла прикрасу, яку одягала нещодавно.

Це той самий комплект прикрас із сапфірами та діамантами, які герцогиня одягала на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською 2020 року. Раніше цього місяця Кетрін одягала його на службу до Дня Співдружності у Вестмінстерське абатство.

Герцогиня Кетрін / © Getty Images
Герцогиня Кетрін / Getty Images

Нагадаємо, 19 березня, герцог та герцогиня Кембриджські розпочали свій тур країнами Карибського моря. Вони відвідали Беліз попереду у них Ямайка та Багами. Тур триває від імені Її Величності королеви Єлизавети II з нагоди платинового ювілею монархині. Триватиме тур 8 днів.

Герцогиня Кетрін та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кетрін та принц Вільям / Getty Images

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