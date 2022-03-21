В акваторії Чорного моря помітили два кораблі РФ

В акваторії Чорного моря помітили два кораблі РФ

Поява кораблів носить демонстраційний характер, аби залякати мирне населення, повідомили в ОВА.

Вранці 21 березня на рейді в акваторії Чорного моря помітили два кораблі Російської Федерації.

Про це "Суспільному" повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, поява кораблів носить демонстраційний характер з метою залякати мирне населення. Більше подробиць уточнюються.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за добу 20 березня підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім літальних апаратів ворога: літак, чотири безпілотники та дві крилаті ракети.

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