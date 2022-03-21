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В акватории Черного моря заметили два корабля РФ

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В акватории Черного моря заметили два корабля РФ

Associated Press

Появление кораблей носит демонстрационный характер, чтобы устрашить мирное население, сообщили в ОВА.

Утром 21 марта на рейде в акватории Черного моря было замечено два корабля Российской Федерации.

Об этом Суспільному сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, появление кораблей носит демонстрационный характер с целью запугать мирное население. Больше подробностей уточняются.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 20 марта подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили семь летательных аппаратов врага : самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

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