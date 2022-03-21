В акватории Черного моря заметили два корабля РФ

В акватории Черного моря заметили два корабля РФ

Появление кораблей носит демонстрационный характер, чтобы устрашить мирное население, сообщили в ОВА.

Утром 21 марта на рейде в акватории Черного моря было замечено два корабля Российской Федерации.

Об этом Суспільному сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Также читайте Страны ЕС обдумывают введение нефтяного эмбарго против России

По его словам, появление кораблей носит демонстрационный характер с целью запугать мирное население. Больше подробностей уточняются.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 20 марта подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили семь летательных аппаратов врага : самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

Читайте также: