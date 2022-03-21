В акватории Черного моря заметили два корабля РФ

Появление кораблей носит демонстрационный характер, чтобы устрашить мирное население, сообщили в ОВА.
Утром 21 марта на рейде в акватории Черного моря было замечено два корабля Российской Федерации.
Об этом Суспільному сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, появление кораблей носит демонстрационный характер с целью запугать мирное население. Больше подробностей уточняются.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 20 марта подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили семь летательных аппаратов врага : самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.
Читайте также:
- Что такое Байрактар : основные характеристики, где используется
- Вооружение ВСУ
- Что такое NLAW : характеристики, как и где используют
- Что такое Javelin : характеристики, как и где используют
- Самолеты армии ВСУ