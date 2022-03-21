Страны ЕС обдумывают введение нефтяного эмбарго против России

Рассматривать следующий раунд санкций против России начнут в понедельник, 21 марта.

Правительства Европейского Союза обсуждают пятый санкционный пакет против России, в который планируется включить вопрос о наложении нефтяного эмбарго из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters высокопоставленный дипломат ЕС, захотевший остаться анонимным.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций и предлагается много новых имен", — сказал он.

Как пишет издание, правительства ЕС начнут обсуждение между министрами иностранных дел в понедельник, прежде чем Байден прибудет в Брюссель в четверг на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате Группы семи (G7), включая Японию.

Дипломаты сообщили Reuters, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго как следующего правильного шага, тогда как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

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