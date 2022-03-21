Країни ЄС обмірковують запровадження нафтового ембарго проти Росії

Розглядати наступний раунд санкцій проти Росії почнуть у понеділок, 21 березня.

Уряди Європейського Союзу обговорюють п'ятий санкційний пакет проти Росії, у який планують включити питання про накладення нафтового ембарго через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters високопоставлений дипломат ЄС, який захотів залишитися анонімним.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав він.

Як пише видання, уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, перш ніж Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включаючи Японію.

Дипломати повідомили Reuters, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на введенні ембарго як наступного правильного кроку, тоді як Німеччина застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.

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