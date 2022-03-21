ВСУ защитили украинцев от семи российских угроз в воздухе – Генштаб

ВСУ защитили украинцев от семи российских угроз в воздухе – Генштаб

За сутки защитники сбили 7 воздушных целей.

За минувшие сутки, 20 марта, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили семь воздушных целей врага: самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Напомним, что в целом положения и характер действий сил обороны за прошедшие сутки существенно не изменились. ВСУ и подразделения сил обороны продолжают наносить удары оккупантам, пытающимся удержать захваченные рубежи.

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