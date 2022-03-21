Большинство случаев гибели и ранений среди гражданского населения вызваны взрывными устройствами с большой площадью атаки.

С начала вторжения РФ в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых.

Об этом пишет Укринформ.

Среди убитых — 179 мужчин, 134 женщины, 11 девушек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых — 156 мужчин, 117 женщин, 22 девочки и 16 мальчиков, а также 60 детей и 1088 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Большинство случаев гибели и ранений среди гражданского населения были вызваны взрывными устройствами с большой площадью атаки, в том числе обстрелами тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами.

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Реальные показатели жертв значительно выше, поскольку информация с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, приходит с опозданием. Это касается, в частности, Мариуполя, Волновахи, Изюма, Северодонецка, Рубежного, Тростянца, где сообщается о многочисленных жертвах среди гражданского населения. В ООН назвали количество жертв вторжения РФ в Украину.

Напомним, в Мариуполе кафиры сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором прятались люди.

Добавим, что в блокадном Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на школу искусств.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

"Там прятались люди. Скрывались от обстрелов, от бомбардировки. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот мирных людей. Преимущественно – женщины и дети, люди постарше. Они – под завалами. Мы пока не знаем, сколько живых", — сказал президент.

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