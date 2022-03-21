Байден посетит Польшу и обсудит с Дудой ситуацию в Украине

Байден посетит Польшу и обсудит с Дудой ситуацию в Украине

В США в очередной раз сказали, что не будут размещать американские войска в Украине.

Президент США Джо Байден в рамках своей поездки в Европу посетит Польшу, где обсудит ситуацию в Украине с польским президентом Анджеем Дудой.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"После встречи с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза президент Байден поедет в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложению на Россию серьезных и беспрецедентных санкций за вторжение. Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, вызванный неоправданной и непровоцированной войной России против Украины", — говорится в сообщении.

В свою очередь посол США в ООН Линда Томас-Гринфлид в очередной раз сказала, что США не будут размещать американские войска в Украине. Дипломат не знает, как НАТО отреагирует на предложение Польши об отправке вооруженных миротворцев в Украину.

Напомним, что в Польше хотят заставить РФ "дополнительно задуматься" и предлагают ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией.

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