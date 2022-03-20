Байден собирается посетить Европу, но визит в Украину "не на повестке дня"

Байден собирается посетить Европу, но визит в Украину "не на повестке дня"

Он проведет встречи со всеми партнерами и союзниками США.

Президент США Джо Байден не посетит Украину в рамках своей поездки в Европу.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье, 20 марта.

US Ambassador к UN Линда Thomas-Greenfield думает, что President Biden ходатайствуя Kyiv на его усовершенствовании Европейский trip является "не на столе."



"This is a country at war. Я могу имя that would be on the table." pic.twitter.com/lYoTVaLUZm — Justin Baragona (@justinbaragona) 20 марта 2022

"Насколько я знаю, это не в повестке дня. Президент собирается посетить Европу, он проведет встречи со всеми нашими партнерами и союзниками. Я не слышала ничего о возможном визите президента в Украину… Эта страна охвачена войной, я не могу представить, чтобы такой визит был на повестке дня", — отметила она.

Напомним, что, несмотря на боевые действия и обстрелы столицы, российскими оккупационными войсками в Киев приехали главы правительств Польши, Чехии и Словении и встретились с президентом Владимиром Зеленским. Иностранные гости подчеркнули, что поражены непреклонностью украинцев в войне с врагом, поэтому готовы и дальше поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и свободу и помогать Украине оружием и санкциями против России. Поскольку украинцы борются не только за себя, но и за всю Европу.

В Киев приехали главы правительств Польши, Чехии и Словении и встретились с Владимиром Зеленским

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