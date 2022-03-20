В Харьковской области задержаны шпионы

Оба мужчины были переданы компетентным органам.

В Харьковской области пограничники разоблачили двух вражеских агентов. Задержанных передали компетентным органам.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

На одном из контрольных постов Харькова пограничники задержали гражданина Украины, управлявшего автомобилем без надлежащих документов и водительских прав.

Мужчина за рулем убеждал, что он волонтер и автомобиль у него "волонтерский", а вот объяснить, почему транспортное средство разыскивается, как угнанное, водитель не смог.

Кроме того, в лесополосе одного из населенных пунктов Харьковщины военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили мужчину в военной форме одежды, который осуществлял сбор информации о расположении Сил обороны. Поняв, что его уличили, шпион начал убегать и остановился, только услышав стрельбу сзади.

Во время задержания беглец пытался сопротивляться, поэтому пограничники применили к нему физическую силу.

Оба задержанных лица были переданы компетентным органам.

Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке – 245 человек.

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