В Донецкой области супруги за 1600 грн передавали оккупантам данные

В Донецкой области супруги за 1600 грн передавали оккупантам данные

Злоумышленники уже задержаны.

Правоохранители задержали жителей Покровска (Донецкая область), подозреваемых в государственной измене. Они за 1600 грн передавали информацию об определенных объектах города российским оккупантам.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В середине ноября 2021 года 33-летняя жительница г. Покровска и ее 38-летний мужчина за деньги согласились передавать информацию об определенных объектах инфраструктуры города представителю оккупационной администрации РФ", — говорится в сообщении.

В течение декабря 2021 года и февраля 2022 года они через мессенджеры передавали представителю российских оккупантов фотографии объектов социальной сферы, автомобильных и железнодорожных мостов, дислокацию сил и средств ВСУ.

Задержанным объявили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ и каждому прокурору в порядке ст. 615 УПК Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.

Напомним, в Ровно СБУ задержала местного жителя, работавшего на российских оккупантов. Он собирал и передавал врагу сведения о транспорте военных ВСУ, расположенном на западной Украине.

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