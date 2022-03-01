В Ровенской области задержан агент российских спецслужб

Предатель фотографировал стартегические объекты и пытался найти сообщников в соцсетях.

В Ровенской области контрразведчики СБУ задержали агента российских спецслужб.

Об этом сообщила Ровенская областная государственная администрация.

Агент фотографировал и снимал на видео стратегические и военные объекты на территории области. Эта информация была необходима оккупантам для подготовки диверсий.

"Кроме того, предатель организовывал подрывную деятельность в соцсетях. Он пытался найти сообщников, которые за деньги распространяли бы враждебный контент", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 28 февраля, в Ровно местные жители задержали мужчину, который фотографировал укрытие. Он постоянно нервничал и путался в показах. Его передали сотрудникам полиции.