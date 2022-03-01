Спасатели из Европы передали помощь ГСЧС

Государства объединяют свои усилия и активно помогают Украине.

Сегодня, 1 марта, в Украину поступило 7 грузовиков с помощью из Польши для спасателей ГСЧС.

Спасатели из Франции направили 4 грузовика с имуществом, которые уже в Польше проходят передачу в логистических хабах. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Соседние небезразличные государства объединяют свои усилия и активно помогают обеспечить подразделения всем необходимым.

"Украинские спасатели безгранично благодарны коллегам, ведь все вместе мы защищаем границы Европы от черного нашествия!"

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