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Рятувальники з Європи передали допомогу ДСНС

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Держави об’єднують свої зусилля й активно допомагають Україні.

Сьогодні, 1 березня в Україну надійшло 7 вантажівок з допомогою з Польщі для рятувальників ДСНС.

Рятувальники із Франції направили 4 вантажівки із майном, які вже у Польщі проходять передачу у логістичних хабах. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Сусідні небайдужі держави об'єднують свої зусилля й активно допомагають забезпечити підрозділи усім необхідним.

"Українські рятувальники безмежно вдячні колегам, адже усі разом ми боронимо кордони Європи від чорної навали!".

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  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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