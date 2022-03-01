Рятувальники з Європи передали допомогу ДСНС

Держави об’єднують свої зусилля й активно допомагають Україні.

Сьогодні, 1 березня в Україну надійшло 7 вантажівок з допомогою з Польщі для рятувальників ДСНС.

Рятувальники із Франції направили 4 вантажівки із майном, які вже у Польщі проходять передачу у логістичних хабах. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Сусідні небайдужі держави об'єднують свої зусилля й активно допомагають забезпечити підрозділи усім необхідним.

"Українські рятувальники безмежно вдячні колегам, адже усі разом ми боронимо кордони Європи від чорної навали!".

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