Російські війська обстріляли Херсон: прилетіло у два будинки

Російські війська обстріляли Херсон: прилетіло у два будинки

Постраждало щонайменше четверо осіб.

У вівторок, 1 березня, російські військ обстріляли житлові квартили Херсона.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що снаряди потрапили у дві дев'ятиповерхівки. Зруйновано квартири на другому та третьому поверхах.

В одному з будинків виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждало четверо особи. "Пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу", йдеться у повідомленні.