Российские войска обстреляли Херсон: прилетело в два дома

Российские войска обстреляли Херсон: прилетело в два дома

Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Во вторник, 1 марта, российские войска обстреляли жилые квартиры Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что снаряды попали в две девятиэтажки. Разрушены квартиры на втором и третьем этажах.

В одном из домов возник пожар. По предварительной информации, пострадали четыре человека. "Пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа", говорится в сообщении.