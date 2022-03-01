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Хабар за перетин кордону: прикордонники затримали 10 українців

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Хабар за перетин кордону: прикордонники затримали 10 українців

Associated Press

На період дії воєнного стану обмежили виїзд чоловікам - громадянам України віком від 18 до 60 років.

Минулої доби співробітники державної прикордонної служби України задокументували 10 фактів спроб надання неправомірної вигоди від громадян України, аби отримати сприяння в перетині кордону. 

Так, за інформацією ДПСУ, сім громадян в пунктах пропуску «Шегині», «Краківець»,«Тисa», «Смільниця», «Косино», «Рава-Руська» та «Серпневе» загалом пропонували хабарі у €900 та $2100.  Чоловіків направили до військкомату.

Ще троє українців пропонували 3000 гривень в пункті пропуску «Вилок». Вони маскувалися під угорців, намагаючись перетнути кордон по посвідкам на повернення в Угорщину та паспорту Угорщини, що начебто були видані у м. Берегово в день їх подорожі. Проте згодом у них знайшлися паспорти громадян України.

Нагадаємо, Львівська область стала основним майданчиком для перетину кордону.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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