Хабар за перетин кордону: прикордонники затримали 10 українців

На період дії воєнного стану обмежили виїзд чоловікам - громадянам України віком від 18 до 60 років.

Минулої доби співробітники державної прикордонної служби України задокументували 10 фактів спроб надання неправомірної вигоди від громадян України, аби отримати сприяння в перетині кордону.

Так, за інформацією ДПСУ, сім громадян в пунктах пропуску «Шегині», «Краківець»,«Тисa», «Смільниця», «Косино», «Рава-Руська» та «Серпневе» загалом пропонували хабарі у €900 та $2100. Чоловіків направили до військкомату.

Ще троє українців пропонували 3000 гривень в пункті пропуску «Вилок». Вони маскувалися під угорців, намагаючись перетнути кордон по посвідкам на повернення в Угорщину та паспорту Угорщини, що начебто були видані у м. Берегово в день їх подорожі. Проте згодом у них знайшлися паспорти громадян України.

Нагадаємо, Львівська область стала основним майданчиком для перетину кордону.