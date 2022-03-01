У Рівненській області затримали агента російських спецслужб

Зрадник фотографував стартегічні об'єкти і намагався знайти спільників у соцмережах.

На Рівненщині контррозвідники СБУ затримали агента російських спецслужб.

Про це повідомила Рівненська обласна державна адміністрація.

Агент фотографував і знімав на відео стратегічні й військові об’єкти на території області. Ця інформація була необхідна окупантам для підготовки диверсій.

"Крім того, зрадник організовував підривну діяльність у соцмережах. Він намагався знайти спільників, які б за гроші поширювали ворожий контент", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вчора, 28 лютого, у Рівному місцеві виявили чоловіка, який фотографував укриття. Він постійно нервував і плутався в показах. Його передали працівникам поліції.