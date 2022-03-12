У Донецькій області подружжя за 1600 грн передавали окупантам дані

У Донецькій області подружжя за 1600 грн передавали окупантам дані

Зловмисників вже затримано.

Правоохоронці затримали жителів Покровська (Донецька область), яких підозрюють у державній зраді. Вони за 1600 грн передавали інформацію про певні об'єкти міста російським окупантам.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

"Усередині листопада 2021 року 33-річна мешканка м. Покровська та її 38-річний чоловік за гроші погодились передавати інформацію щодо певних об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації РФ", - йдеться у повідомленні.

Протягом грудня 2021 року та лютого 2022 року вони через месенджери передавали представнику російських окупантів фотографії об'єктів соціальної сфери, автомобільних та залізничних мостів, дислокацію сил та засобів ЗСУ.

Затриманим оголосили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України та кожному прокурором в порядку ст. 615 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.

Нагадаємо, у Рівному СБУ затримала місцевого мешканця, який працював на російських окупантів. Він збирав і передавав ворогу дані про транспорт військових ЗСУ, розташований на західній Україні.

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