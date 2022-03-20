У Харківській області затримали шпигунів

Обох чоловіків передали компетентним органам.
У Харківській області прикордонники викрили двох ворожих агентів. Затриманих осіб передали компетентним органам.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
На одному з контрольних постів Харкова прикордонники затримали громадянина України, який керував автомобілем без належних документів та посвідчення водія.
Чоловік за кермом переконував, що він волонтер і автомобіль у нього "волонтерський", а от пояснити, чому транспортний засіб розшукується, як викрадений, кермувальник не зміг.
Крім того, в лісосмузі одного з населених пунктів Харківщини військовослужбовці Держприкордонслужби виявили особу у військовій формі одягу, яка здійснювала збір інформації щодо розташування Сил оборони. Зрозумівши, що його викрили, шпигун почав тікати і зупинився, лише почувши стрільбу позаду.
Під час затримання втікач намагався чинити опір, тож прикордонники застосували до нього фізичну силу.
Обидвох затриманих осіб передали компетентним органам.
Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.
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