У Харківській області затримали шпигунів

Обох чоловіків передали компетентним органам.

У Харківській області прикордонники викрили двох ворожих агентів. Затриманих осіб передали компетентним органам.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

На одному з контрольних постів Харкова прикордонники затримали громадянина України, який керував автомобілем без належних документів та посвідчення водія.

Чоловік за кермом переконував, що він волонтер і автомобіль у нього "волонтерський", а от пояснити, чому транспортний засіб розшукується, як викрадений, кермувальник не зміг.

Крім того, в лісосмузі одного з населених пунктів Харківщини військовослужбовці Держприкордонслужби виявили особу у військовій формі одягу, яка здійснювала збір інформації щодо розташування Сил оборони. Зрозумівши, що його викрили, шпигун почав тікати і зупинився, лише почувши стрільбу позаду.

Під час затримання втікач намагався чинити опір, тож прикордонники застосували до нього фізичну силу.

Обидвох затриманих осіб передали компетентним органам.

Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.

Читайте також: