НАЗК створило реєстр колаборантів і зрадників: у списку — 245 осіб

Всі охочі можуть доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта.

Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України.

Проце інформує пресслужба НАЗК.

У списку — 245 осіб.

До переліку потрапили:

посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію;

особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

База даних постійно поповнюється зокрема завдяки допомозі простих українців.

Всі охочі можуть доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта.

"Якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра", "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua", — закликає НАЗК.

За короткий час, поки працює ця пошта, вже надійшло більше 60 повідомлень про можливих колаборантів.

Нагадаємо, що на Рівненщині СБУ затримала колаборанта та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі".

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