Усі білоруські дипломати виїхали з України

Білоруський посол заявив, що евакуація відбулася через територію Молдови.

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол повідомив, що минулої ночі 11 білоруських дипломатів та двоє членів сімей покинули територію України на 7 автомобілях. Дипломат нарікав на надмірну прискіпливість українських прикордонників на пункті пропуску, а спробу вручити йому “30 срібняків” назвав “не зовсім пристойним вчинком”.

Про це він заявив у коментарі білоруським телеканалам.

Як передає видання zerkalo.io, в ефірі державного каналу СТВ посол Ігор Сокол повідомив, що білоруські дипломати змушені були виїжджати до Республіки Молдова, бо в напрямку Білорусі їм "не гарантували безпеку".

"Керівництвом МЗС було ухвалено рішення про евакуацію посольства. Це виходила остання група співробітників у складі 11 осіб та двох членів сім'ї коридором, який надала українська сторона", — сказав очільник білоруської дипмісії.

Білоруський посол нарікав, що на прикордонному переході Могилів-Подільський до дипломатів ставилися надто прискіпливо, зокрема, проводився ретельний огляд транспортних засобів.

“Моя машина, як посла, була повністю оглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи обшивки знімалися, особисті речі були оглянуті”, — поскаржився він в коментарі каналу ОНТ.

Спробу вручити йому “30 срібняків” для голови Держприкордонкомітету Білорусі Анатолія Лаппо посол назвав “не зовсім пристойним вчинком”.

Нагадаємо, сьогодні голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко опублікував відео, на якому білоруському послу український прикордонник намагався вручити мішечок із монетами. Посол Білорусі в Україні відмовився приймати передачу, розвернувся та вийшов із кабінету.

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