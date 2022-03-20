Все белорусские дипломаты выехали из Украины

Белорусский посол заявил, что эвакуация прошла через территорию Молдовы.

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что минувшей ночью 11 белорусских дипломатов и двое членов семей покинули территорию Украины на 7 автомобилях. Дипломат посетовал на чрезмерную тщательность украинских пограничников на пункте пропуска, а попытку вручить ему "30 серебряников" назвал "не совсем приличным поступком".

Об этом он заявил в комментарии белорусским телеканалам.

Как передает издание zerkalo.io, в эфире государственного канала СТВ посол Игорь Сокол сообщил, что белорусские дипломаты вынуждены были выезжать в Республику Молдову, потому что в направлении Беларуси им "не гарантировали безопасность".

"Руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семей коридором, предоставленным украинской стороной", — сказал глава белорусской дипмиссии.

Белорусский посол пожаловался, что на пограничном переходе Могилев-Подольский к дипломатам относились слишком внимательно, в частности проводился тщательный осмотр транспортных средств.

"Моя машина как посла была полностью осмотрена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимались, личные вещи были осмотрены", — посетовал он в комментарии канала ОНТ.

Попытку вручить ему "30 серебряников" для главы Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо посол назвал "не совсем приличным поступком".

Напомним, сегодня глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко опубликовал видео, на котором белорусскому послу украинский пограничник пытался вручить мешочек с монетами. Посол Беларуси в Украине отказался принимать передачу, развернулся и вышел из кабинета.

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