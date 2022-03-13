В Беларуси больницы переполнены ранеными российскими оккупантами — Генштаб

Бюджетников вынуждают сдавать кровь для русских солдат.

На территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает.

Об этом 13 марта сообщает пресс- служба Генштаба ВСУ.

Украинские военные узнали, что около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ.

"Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения". – добавили в генштабе.

Ранее СМИ сообщали, что в нескольких городах Беларуси морги переполнены телами российских оккупантов. Так, госпитали в Гомеле, Мозыре и Наровле с первого дня войны против Украины начали принимать раненых россиян, а морги – убитых.

ТСН.ua

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