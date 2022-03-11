"Краще залишатися вдома, ніж вирушати додому вантажем "200": Данілов попередив білорусів

Він наголосив, що якщо керівник Білорусі "зробить хоч один крок, хоч один його вояк перетне наш кордон, ми відразу даватимемо відсіч".

Україна готова до того, що білоруси можуть приєднатися до російської агресії проти України. Ситуація на контролі.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах у п'ятницю, 11 березня.

"Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація. У разі, якщо білоруси приєднуватимуться до рашистів, ми до цього також будемо готові. І я попереджаю всіх білорусів – краще залишатися вдома, ніж вирушати додому вантажем "200", як вирушають зараз велика кількість російських солдатів", - зазначив він.

Данілов підтвердив атаку російських літаків на ЗСУ на українсько-білоруському кордоні, а також те, що російські військові скинули снаряди на територію Білорусі в п'ятницю.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що, за попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже 11 березня о 21.00.

ТСН.ua

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