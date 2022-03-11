Лукашенко заявив Путіну, що Україна готує напади на Білорусь

Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілися у Москві.

Зустріч російського глави Володимира Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком відбулася.

Як повідомило білоруське державне агентство «Белта» та «Наша Ніва», Путін і Лукашенко обговорювали «ситуацію в регіоні і в Україні», а також «актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної співпраці, економічну взаємодію за умов санкційного тиску».

Лукашенко сказав, що приніс на зустріч із Путіним карту, яка розкриває плани нападу на Білорусь. Україна атакувала б Білорусь, якби не превентивний удар із боку Росії, повідомив глава Білорусі.

«Вони готувалися не тільки до удару на Донбасі. Вони створили позиції для удару по Білорусі. Якби Росія не завдала превентивного удару, Україна б напала на Білорусь», – заявив він.

Путін повідомив Лукашенко, що «є певні позитивні зрушення у переговорному процесі з Україною». Також він заявив, що «не Росія розв’язала війну з Україною» і додав, що «їх совість чиста».

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну з Україною. За його словами, опоненти багато брешуть.