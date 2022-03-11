Лукашенко заявил Путину, что Украина готовит нападения на Беларусь

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве.

Встреча российского главы Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялась.

Как сообщило белорусское государственное агентство «Белта» и « Наша Нива», Путин и Лукашенко обсуждали «ситуацию в регионе и Украине», а также «актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзного сотрудничества, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления».

Лукашенко сказал, что принес на встречу с Путиным карту, раскрывающую планы нападения на Беларусь. Украина бы атаковала Беларусь, если бы не превентивный удар со стороны России, сообщил глава Беларуси.

«Они готовились не только к удару на Донбассе. Они создали позиции для удара по Беларуси. Если бы Россия не нанесла превентивный удар, Украина бы напала на Беларусь», – заявил он.

Путин сообщил Лукашенко, что «есть определенные положительные сдвиги в переговорном процессе с Украиной». Также он заявил, что «не Россия развязала войну с Украиной», и добавил, что «их совесть чиста».

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотят «затолкать» на войну с Украиной. По его словам, оппоненты много врут.