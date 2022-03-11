Путин готовит теракт на ЧАЭС – украинская разведка

Под видом атомщиков на ЧАЭС заходят также российские диверсанты для организации теракта.

Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В настоящее время ЧАЭС полностью отключены от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.

Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

Вместе с тем, в течение последних дней российские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту, где находится экспериментальный ядерный реактор.

Ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

"То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. Сейчас и Украине, и миру, и самой России понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности — только постановка по бездарному сценарию. Несмотря на это, подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира", — сообщают в Минобороны.

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