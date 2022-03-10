"Укрэнерго" против помощи Беларуси в ремонте высоковольтных линий, питавших ЧАЭС

Все сообщения российских и белорусских СМИ о питании ЧАЭС со стороны Беларуси – провокация.

НЭК "Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтных линий, питавших Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК.

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчерашнего дня ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и возобновить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!" — говорится в заявлении компании.

НЭК также отмечает, что все сообщения российских и белорусских СМИ о питании ЧАЭС со стороны Беларуси – провокация, направленная на обострение ситуации.

Напомним, "Укрэнерго" ожидает коридор для возобновления электроснабжения ЧАЭС.