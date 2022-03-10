"Укренерго" проти допомоги Білорусі в ремонті високовольтних ліній, які живили ЧАЕС

"Укренерго" проти допомоги Білорусі в ремонті високовольтних ліній, які живили ЧАЕС

Всі повідомлення російських та білоруських ЗМІ щодо заживлення ЧАЕС з боку Білорусі - провокація.

НЕК "Укренерго" не потребує допомоги білоруської сторони в ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтних ліній, які живили Чорнобильську АЕС.

Про це повідомила пресслужба НЕК.

"Ми потребуємо припинення вогню і пропуску наших ремонтних бригад, які від вчора чекають згоди виїхати на ремонт. У нас все готово, щоб негайно відремонтувати лінії і відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже понад добу. Просто припиніть обстріли та дайте допуск нашим ремонтним бригадам!" - йдеться у заяві компанії.

НЕК також наголошує, що всі повідомлення російських та білоруських ЗМІ щодо заживлення ЧАЕС з боку Білорусі – провокація, спрямована на загострення ситуації.

Нагадаємо, "Укренерго" очікує коридор для відновлення електропостачання ЧАЕС.