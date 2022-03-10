"Укренерго" очікує коридор для відновлення електропостачання ЧАЕС

Ремонтні бригади готові виконати ремонт лінії негайно.
НЕК "Укренерго" очікує безпечного коридору, який надасть можливість відновити лінію, що заживить Чорнобильську АЕС.
Про це повідомила пресслужба у Telegram.
Зазначається, що ремонтні бригади готові виконати ремонт лінії негайно, незважаючи на погрози розстрілу з боку ворога, та очікують лише дозволу.
Нагадаємо, 9 березня Чорнобильська атомна електростанція залишилась повністю знеструмлена.
Керівництво "Енергоатому" та міністр енергетики терміново звернулись за підтримкою до Єврокомісії.
Однак Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ не бачить критичного впливу на радіаційну безпеку після знеструмлення всіх об'єктів на ЧАЕС.