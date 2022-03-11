Еврокомиссия собирается удвоить военную помощь Украине

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.

Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро.

Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, прибыв на второй день встречи лидеров ЕС в Версале, сообщает Reuters.

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"Все полностью отдают себе отчет, что мы должны усилить нашу военную поддержку Украины. Я уверен, что лидеры одобрят эти деньги", – сказал он.

Напомним, ЕС не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре: европейские страны заблокировали решение.

Премьер-министр Словении Янез Янша считает, что Евросоюз еще недостаточно изменился, чтобы предоставить членство Украине.

ТСН.ua