Єврокомісія збирається подвоїти військову допомогу Україні

ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки.

Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити на ці цілі ще 500 мільйонів євро.

Про це заявив у п'ятницю верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, прибувши на другий день зустрічі лідерів ЄС у Версалі. повідомляє Reuters.

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"Всі повністю усвідомлюють, що ми повинні посилити нашу військову підтримку України. Я впевнений, що лідери схвалять ці грош", – сказав він.

Нагадаємо, ЄС не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою: які європейські країни заблокували рішення.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша вважає, що Євросоюз ще недостатньо змінився, аби надати членство Україні.

ТСН.ua