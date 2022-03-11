Сенат США окончательно одобрил передачу $13,6 млрд помощи Украине

Теперь документ отправят на подпись президенту Байдену.

Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине и другим восточноевропейским странам 13,6 млрд долларов срочной помощи. Теперь эту инициативу должен подписать президент Байдена.

Об этом информирует Independent.

Часть этой суммы потратят на вооружение и оснащение Украины, а также расходы Пентагона на отправку американских войск в другие страны Восточной Европы.

Остальные суммы включают гуманитарную и экономическую помощь, укрепление обороны союзников в регионе, защиту их энергетической безопасности и потребностей в кибербезопасности.

Напомним, что вчера, 10 марта, за данное решение проголосовала Палата представителей США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что 13,6 млрд долларов, вероятно, будут только вершиной гораздо более широкой помощи.

Напомним, что МВФ утвердил решение о выделении Украине 1,4 миллиарда долларов.

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