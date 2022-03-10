МВФ утвердил решение о выделении Украине 1,4 миллиарда долларов

Деньги будут направлены на первоочередные расходы госбюджета и поддержку платежного баланса Украины.

9 марта Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил решение выделить Украине дополнительное финансирование на сумму 1,4 млрд долларов США по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI).

Об этом сообщили в Национального банка Украины и добавили, что "средства, полученные по программе RFI, помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины".

"Мы благодарны Фонду за скорую реакцию на наше обращение и надеемся на скорейшее завершение всех процедур, связанных с поступлением средств. Неотложная поддержка международных партнеров в столь сложное для нашей страны время чрезвычайно важна", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Отметим, что RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями для сбалансирования платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.

Инструмент RFI позволяет получить 50% от квоты государства-члена МВФ, что составляет для Украины 1 млрд. SDR (примерно 1,4 млрд долларов США), отметили в Министерстве финансов.

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